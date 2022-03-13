Bakliyata ‘transit’ yasağı

13 Mart 2022 Pazar, 02:00

Ticaret Bakanlığı 10 Mart’ta yayımladığı genelgeyle mercimek, nohut, buğday, arpa, çavdar, ayçiçeği yağı ve tohumunun da aralarında olduğu ürünlere Transit Ticaret Yasağı getirdi.

Karar bakliyat ve hububat sektöründe paniğe neden oldu. Sektör temsilcileri kararı “Bakliyat koridoru olan ülkemizin güvenilirliğini sarsar” diye yorumladı.

NEDENİ SAVAŞ MI?

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı Hüseyin Arslan, karar hakkında, “Türkiye’ye gelen ürünler büyük oranda Irak, İran, Suriye, Azerbaycan ve Gürcistan’a gidiyor. Türkiye’de her zaman yeterince mal bulunması sebebi de bu. İhtiyaçtan fazlası geliyor ihraç ediyoruz. Sürekli transit depolarda bulunan mallar Türkiye için avantaj sağlıyor. Son alınan kararla, başka ülkeye ait malın da dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Sadece ithal edebilirsin diyor. Şimdi bu durum Türkiye’nin güvenilirliğini zedelediği gibi tüccarın da güvenilirliğini zedeliyor” ifadelerini kullandı.