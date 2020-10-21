Erdoğan imzaladı: Suriye'ye un ve bakliyat yardımı
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Suriye’de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin tona kadar ekmeklik buğday, 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut gönderecek. Kararda bu yardımlar “Hibe” olarak nitelendirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye’nin Suriye’deki sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin tona kadar ekmeklik buğday, 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut gönderecek.
Kararda, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğday, yeşil mercimek ve nohutu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay’ına teslim edeceği, her iki kurumun da yardımları dağıtmaktan sorumlu olduğu belirtildi. Kararda, yardımların nakliyesi ve dağıtım bedelinin AFAD bütçesinden karşılanacağı kaydedildi.
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