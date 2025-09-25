Balcalı Hastanesi işçileri ödemelerin taksitle yapılmasına sert tepki!

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi işçileri, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük ödemelerinin dört taksitle yapılmak istenmesini protesto etti. Ücretlerinden vergiler peşin kesilirken alacaklarının taksitle ödenmesine tepki gösteren işçiler, başhekimlik önünde basın açıklaması yaptı ve ardından rektörlük binasına yürüdü.

TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN İŞÇİLER HAKLARINI İSTİYOR

ÇÜ Balcalı Hastanesinde 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçirilen 1800 işçinin toplu iş sözleşmesi geçtiğimiz ay imzalandı. Öz Sağlık-İş’in yetkili olduğu hastanede yönetim, geçmişe dönük dokuz aylık TİS farkının dört taksitle ödeneceğini açıkladı. Bunun üzerine işçiler rektörlüğe yürüyüş düzenledi. Rektör Hamit Emrah Beriş, işçilerle görüşmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ödemeyi dört taksitle karşılayacağını belirtti. Bugün işçiler yeniden başhekimlik önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

SENDİKALAR VE MİLLETVEKİLLERİ İŞÇİLERİN YANINDA

Eyleme SES ve Genel-İş destek verirken, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan Sümer de açıklamada yer aldı. İşçiler, Bakanlık çalışanlarına tek seferde ödenen TİS farkının kendilerine neden dört taksitle verileceğini sordu. Banka faizleri ve gecikmeler nedeniyle borç içinde olduklarını belirten işçiler, alacaklarının tam ve tek seferde ödenmesini talep etti.

'VERGİ PEŞİN, TOPLU SÖZLEŞME FARKI TAKSİTLE'

Dev Sağlık-İş Çukurova Bölge Temsilciliği ve Öz Sağlık-İş Adana Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında, işçiler başhekimlik önünde bir araya geldi. Dev Sağlık-İş Çukurova Şube Başkanı Hüseyin Türkmen, “Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde görev yapan sağlık emekçileri olarak toplu sözleşmeden doğan geriye dönük ödemelerde büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Aynı kurumda yan yana çalıştığımız İŞKUR personeli ödemelerini eksiksiz alırken, biz vergisi peşin kesilmiş haklarımızı taksitler halinde almak zorunda bırakılıyoruz” dedi.

Artık taşeron olmadıklarını vurgulayan Türkmen, “Balcalı Hastanesi sağlık işçileri olarak eşit işe, eşit hak istiyoruz. Bordrolarımıza yansıtılan ücretlerin tamamının bir an önce ödenmesini talep ediyoruz. Aylar süren toplu sözleşme görüşmelerine rağmen 2024’ün ücretleriyle çalışmaya devam ettik. Sabahın karanlığında hastaneye gelerek işimizi yapıyor, baskılara, mobbinge ve adaletsiz iş yüküne rağmen görevlerimizi yerine getiriyoruz. Taleplerimiz karşılanmadığı takdirde yasal yollara başvuracağız” diye konuştu.

Öz Sağlık-İş Adana Şube Başkanı Mesut Tekin Demirci de, “Çalışan arkadaşlarımızın haklarının göz ardı edilmesi asla kabul edilemez. Bu paranın eşit ve tek seferde ödenmesi için gerek yasal yolları, gerek görüşmeleri kullanmaya hazırız ve bunu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

BARUT’TAN DAYANIŞMA MESAJI

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İş, ekmek, adalet ve özgürlük mücadelenizde sizlerle omuz omuza olmanın gururunu yaşıyorum. Balcalı Hastanesi emekçileri yalnız değildir” dedi. İşçilerin taleplerini de şöyle sıraladı:

Sekiz aydır biriken TİS farklarının ödenmesi

Geciken döner sermaye ve performans ödemelerinin tamamlanması

Riskli birimlerde çalışan sağlık emekçilerinin haklarının tam ödenmesi

Döner sermaye ve teşvik ödemelerinde şeffaflık

Hastane gelir-giderlerinin kamuoyuna açıklanması ve çalışma barışının yeniden tesis edilmesi

İŞÇİLER KARARA TEPKİLİ

Bir sağlık emekçisi, “Ödemeler dört taksite bölünüyor, hak ettiğimiz para parça parça ödeniyor. Vergiler peşin kesiliyor ama haklarımız taksitle ödenmek isteniyor. İşçi kanunu, işçi istemediği sürece taksitlere bölünemeyeceğini söylüyor. Bu hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Başka bir işçi ise, “2009’dan beri Balcalı Hastanesi işçileri dava açıyor ve kazanıyor. Yaklaşık 5 bin dava halen sürüyor. Bu durum, işçilerin haklarının neden eksik verildiğini gösteriyor. Yetkililer buna ciddi şekilde bakmalı” ifadelerini kullandı.