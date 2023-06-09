Bank of America açıkladı: TL'ye yatırım için 4 şart!

Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:13

Güncelleme: 09.06.2023 - 12:27

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank Of America, müşterilerine yeni bir mesaj gönderdi. Bank of America Corp. stratejistleri, dört kriterin sağlanması halinde, Türk lirasında uzun pozisyon açmayı ya da 10 yıl vadeli yerel tahvillerde alım yapmayı değerlendirdiklerini duyurdu.

Daha önce Türk Lirasına yatırım yapmak isteyen müşterilerine Dolar/TL kurunun 24 Lira bandında olması gerektiğini öneren banka, yeni mesajında Dolar/TL kurunun en az 25 TL olması ve şu anda yüzde 8.9 olan ortalama fonlama maliyetinin en az yüzde 40 olması gerektiğini belirtti. Banka, müşterilerinin bu koşullar sağlandığında Türk Lirasına yatırım yapabileceklerini söyledi.

Üçüncü kriter kurumların dolar alımlarına yönelik kısıtlamaların ve döviz piyasasına yönelik müdahalelerin kaldırılması, dördüncü kriter de dolar için küresel görünümün yukarı yönlü olmaması gösterildi.

Bloomberght'de yer alan habere göre TCMB’nin Haziran’da faiz artıracağına dair yabancı kurum beklentileri de artıyor.

ABD'nin finansal kuruluşu Morgan Stanley, Türk ekonomisine ilişkin bir raporunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları doğrultusunda Türk Lirası’nda değer kaybı ve yüksek faiz oranlarıyla daha konvansiyonel politikalar beklediğini bildirdi. Raporda Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasının geleneksel para politikasına dönüşün bir işareti olduğu belirtildi.

JPMORGAN'DAN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran toplantısında yüzde 8.50 seviyesinde olan politika faizini yüzde 25'e yükseltmesinin olası olduğuna işaret etti.