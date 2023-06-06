JPMorgan'dan Merkez Bankası için faiz artışı beklentisi

Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:17

Güncelleme: 06.06.2023 - 10:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki yeni ekonomi yönetimi kesinleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu koordineli çalışmayla seçim öncesi ana hatlarıyla çizilen ekonomi politikalarını uygulayacak.

Piyasalar, Mehmet Şimşek'in ekonomide atacağı adımları merakla beklenirken Societe Generale'nin baş CEEMEA stratejisti Marek Drimal imzalı, 2 Haziran tarihli rapor yayımladı.

Ekonomi yönetiminin Mehmet Şimşek'e geçmesinin ardından yabancı kurumların politika faizine ilişkin sert artış beklentileri de birbirini izliyor.

SocGen'in ardından JPMorgan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Haziran toplantısında iddialı bir faiz artışı geleceğini öngördü.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, ABD bankası JPMorgan tarafından pazartesi günü yayımlanan notta TCMB'nin 22 Haziran'daki para politikası toplantısında veya "belki daha da erken bir tarihte" politika faizini yüzde 25'e yükseltebileceği belirtildi.

JPMorgan ekonomistleri, müşterilerine gönderdikleri araştırma notunda, "Politika faizinin 22 Haziran toplantısında veya belki de daha önce mevcut yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 25'e yükseltilmesi ve bununla birlikte ihtiyaç olması halinde daha küçük artışların yapılabileceğine işaret eden bir yönlendirme metni yayımlanması olasılıklar dahilinde. Yüzde 30 olan yıl sonu politika faizi tahminimizde değişikliğe gitmiyoruz" ifadelerine yer verdi.