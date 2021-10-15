Bank of America'dan TCMB'deki değişiklik sonrası faiz beklentisi kararı

15 Ekim 2021 Cuma, 10:17

Bank of America, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nda yaşanan görevden almalar sonrasında yıl sonuna kadar 150 baz puan faiz indirimi yapılacağına yönelik beklentisini yukarı yönlü revize ederek 200 baz puana çıkardı.

Gelecek hafta yapılacak toplantı sonrasında TCMB’den 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklediklerini belirten BofA ekonomistleri, Türk lirası’ndaki değer kaybı ve Ağustos’ta çekirdek enflasyonun yüzde 17’ye çıkmasının daha büyük bir faiz indiriminin önüne geçeceğini söyledi.

TCMB FAİZ İNDİRİRİMİ POLİTİKASINDAN VAZGEÇMEYECEK

Bloomberght'deki habere göre; Türkiye için 2021 enflasyon tahminlerini yakın zamanda yüzde 17,8’e çıkardıklarını belirten ekonomistler, TCMB’nin yakın zamanda faiz indirim politikasından vazgeçeceğini düşünmediklerini söyledi.

MERKEZ BANKASI’NDA 3 ÜYE GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun basına kapalı gerçekleştirdiği toplantının ardından, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğunu, BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak devraldı. Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Son kararla bir başkan yardımcılığı koltuğu boş kaldı. Önümüzdeki haftalarda bu atamanın da yapılması bekleniyor.

Erdoğan ile Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüşme sonrası, Bloomberg'de konuyla ilgili yer alan haberde, Para Politikası Kurulu üyesinin görevden alınmasının konuşulduğu kaydedilmişti.

Görevden alınan PPK Üyesi Abdullah Yavaş, son zamanlarda farklı bir tartışmanın merkezinde yer alıyordu. ABD'de yaşayan Yavaş'ın PPK toplantılarına uçakla gidip geldiği kamuoyuna yansımıştı.