Bank of America'nın net faiz gelirinde artış
Bank of America'nın net faiz geliri üçüncü çeyrekte yüksek faiz ve kredi büyümesinin etkisiyle yüzde 24 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi. Analistlerin beklentisi yüzde 23 artıştı.
Bank of America Fed'in faiz artışlarının etkisiyle 10 yılın en yüksek çeyrek dönem faiz gelirini açıkladı.
Bankanın net faiz geliri üçüncü çeyrekte yüksek faiz ve kredi büyümesinin etkisiyle yüzde 24 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi. Analistlerin beklentisi yüzde 23 artıştı.
NET KÂRI DÜŞTÜ
Bankanın kârı bu dönemde yüzde 8 düşerek 7,1 milyar dolar, hisse başına 81 sent oldu. Analistlerin beklentisi hisse başına 78 sentti.
Gelirler ise yüzde 7,6 artarak 24,5 milyar dolar oldu.
Kredi zararı için ayrılan karşılık 898 milyon dolar oldu. Yatırım bankacılık gelirleri yüzde 46 düştü, beklenti yüzde 47 düşüştü.
Krediler önceki yıla kıyasla yüzde 12 artarak 1,03 trilyon dolara yükseldi. Beklenti 1,04 trilyondu.
Geçen hafta bilanço açıklayan JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo da net faiz gelirlerini artırmıştı.
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