Bank of America'dan hisse piyasaları uyarısı
Bank of America (BofA) analistleri, tahvil piyasalarının merkez bankalarının politikalarındaki değişiklikleri şimdiden fiyatladığını fakat hisse piyasalarının hala bu fiyatlamalardan etkilenmediğini belirterek piyasaların yakın zamanda değişen ekonomik ortamı fiyatlamaya başlayabileceğini söyledi.
BofA analistleri, merkez bankalarının sağladığı likiditeye bağımlı hale gelen hisse piyasalarının yakın zamanda değişen ekonomik ortamı fiyatlamaya başlayabileceğini söyledi.
BofA analistleri, tahvil piyasalarının merkez bankalarının politikalarındaki değişiklikleri şimdiden fiyatladığını fakat hisse piyasalarının hala bu fiyatlamalardan etkilenmediğini belirterek bunun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.
Bu hafta gerçekleşecek Fed toplantısıyla beraber makro risklerin daha da arttığının altını çizen analistler, cuma günü açıklanacak istihdam rakamlarının büyümeye dair endişeleri artırabileceğini ya da beklenenden daha hızlı bir varlık alımı azaltımını tetikleyeceğini dile getirdi.
AVUSTRALYA MERKEZ BANKASI GETİRİ HEDEFLEMESİNİ SONLANDIRDI
Avustralya Merkez Bankası (RBA), piyasanın baskısına dayanamayarak tahvil getiri hedefini kaldırırken faizleri daha önce duyurduğundan erken bir tarihte indirmeye açık olduğunun da mesajını verdi.
RBA’nın kararıyla birlikte birlikte Nisan 2024 tarihli varlıklar için yüzde 0,1’lik tahvil getirisi hedefi rafa kaldırıldı. Alınan bu kararda geçen hafta tahvil piyasalarında yaşanan satış ve aşılama oranlarının artmasıyla iyileşen ekonomik görünümün etkili olduğu belirtildi.
RBA beklentilerle paralel olarak politika faizini yüzde 0,1’lik rekor düşük seviyede tutmaya devam etti.
RBA Başkanı Philip Lowe, toplantı sonrası yaptığı bir açıklamada “Piyasadaki faiz oranlarının enflasyon ve düşük istihdam endişeleriyle artması göz önüne alındığında ülkedeki faiz oranı yapısını aşağı yönlü baskılayan tahvil getirisinin etkinliği azalmış oldu” dedi.
-Bloomberght
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