Yapı Kredi ile Bank of America arasında 225 milyon avroluk işlem
Yapı Kredi, Bank of America ile 225 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı repo işlemi gerçekleştirdi.
Yapı Kredi, Bank of America ile sürdürülebilirlik bağlantılı repo işlemi gerçekleştirdi. 225 milyon avro tutarındaki işlem, bankanın sera gazı emisyon seviyelerinde iyileştirmeye yönelik performans kriterlerini içeriyor.
Bloomberg HT'nin haberine göre, Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, hem operasyonel hem de kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkileri etkin bir şekilde yönetmeye çalıştıklarını belirtti.
Erün, "Genel Müdürlük ve yurt içi iştirak binalarımızda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni uyguluyor, her yıl operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı salımlarımızı ISO 14064 standardı ile uyumlu olarak hesaplayıp raporluyoruz. Ayrıca Yapı Kredi olarak, ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırmayı amaçlayan Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda Kapsam 1 ve Kapsam 2 mutlak karbon emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 76 ve 2035'e kadar yüzde 100 oranında azaltmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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