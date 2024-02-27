Bankacılar hesapladı: TCMB net rezervlerinde sert düşüş

Bankacıların hesaplamalarına göre, Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri geçen hafta 6 milyar dolara yakın düşüş gösterdi.

Reuters
Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:48
Bankacılar hesapladı: TCMB net rezervlerinde sert düşüş
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Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu dört bankacı bir önceki hafta 28.5 milyar dolar olarak açıklanan net rezervlerde 23 Şubat haftasında 5.8-6 milyar dolar bandında düşüş gerçekleştiğini hesapladı. Buna göre net rezerv yaklaşık 22.5 milyar dolara gerilemiş olacak.

Net rezervler Mayıs sonundaki seçimler öncesinde Merkez Bankası'nın uyguladığı negatif reel faizler ve döviz satışları sonucu -5.7 milyar dolar ile tarihi dip seviyeye inmişti.

Döviz rezervlerinde geçen yılın ikinci yarısında ise belirgin toparlanma görüldü. Bu toparlanma Aralık ayının son haftasından itibaren yönünü tersine çevirdi. 22 Aralık'ta 40.09 milyar dolara yükselerek Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören net rezervler bankacıların hesaplamaları da dahil edildiğinde geçen iki ayda yaklaşık 17.5 milyar dolar gerilemiş olacak.

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB toplam rezervleri ise geçen hafta yaklaşık 2.4 milyar dolar azalışla 132 milyar dolara geriledi.

RESMİ VERİ PERŞEMBE AÇIKLANACAK

Bankacılar verileri TCMB bilanço ve sektöre ilişkin öncü verilerden hesaplıyorlar. TCMB, haber yazıldığı sırada konuya ilişkin henüz bir yorum yapmadı. Resmi veri bu hafta perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak.


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