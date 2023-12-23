Bankacılardan risk ve istikrar uyarısı

Yayınlanma: 23.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.12.2023 - 03:33

Seçimler sonrası ekonomi ve temelde mali piyasalar dönük başlayan “zorunlu rasyonelleşme” adımları devam ederken yeni politikalar ve bunlarla ilgili karar süreçleri çok yönlü değerlendirmelere konu oluyor. Her yeni gün finans sektörü temsilcilerinden ekonomistlere birçok kişi özellikle 2024’te izlenmesi gereken yola ilişkin önerilerini dile getiriyor.

‘BEN YAPTIM, OLDU’

Bu kapsamda dün, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da politika faizinin yüzde 42.5’e yükseltildiğini anımsatarak şuna dikkat çekti:

“Bulunduğumuz seviye önümüzdeki dönemde riskleri dikkatli yönetmemiz, pozitifliğin devamı için mutlaka bazı şeyleri konuşarak, istişare ederek yapmamız gereken bir dönem. Yoksa ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla tekrar hassas dengede bir şey kaybedersek, örneğin reel sektör bu artan finansal maliyetlerin üstesinden gelemez, üretkenliği ve kârlılığını kaybeder hale gelirse, sorunlu krediyle karşılaşıp üretimde, istihdamda öncelik verdiğimiz alanda tekrar ikinci bir sorunla karşılaşabiliriz. Buna karşın geçirdiğimiz ve bu yıl geçireceğimiz dönem bir arada değerlendirdiğinde bugün riskleri yönetilebilir makul seviyede buluyorum. Ancak Türkiye olarak tasarruflarını yeterli düzeye getirememiş, birikimlerini artıramamış bir ülke olduğumuzu, bu konuda dış kaynak ihtiyacımızın en üst seviyede olduğunu bir kere hepimizin bilmesi gerekiyor.”

29.37’Yİ TEST ETTİ

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ise seçimler sonrası belirsizliğin ortadan kalktığını, parasal sıkılaştırma dönemi başladığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“2024’te de istikrar kazandırıcı adımların devamını bekliyoruz. Politika faizinde beklenen ilave artışların yanı sıra artan borçlanma maliyetlerinin iç talebi törpülediğini, dolarizasyonu azalttığını, cari dengeyi iyileştirdiğini ve hedeflenen dezenflasyon politikasını desteklediğini görebiliriz.”

Politikalarla ilgili bu değerlendirmeler yapılırken mali piyasalardaki hareketlilik dün de sürdü. Türkiye’deki piyasaların açılışı sonrası 29.37 seviyesine kadar yükselen dolar/TL günü 29.23 seviyesinde kapattı. Öte yandan Merkez Bankası, 17 yıl sonra dün yeniden başladığı depo ihalesiyle sistemden 80 milyar TL çekti. Uygulama bankanın sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak için devreye alındı.