Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu onay verdi: Yeni banka kuruluyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Katılımevim Katılım Bankası AŞ" unvanlı bir katılım bankası kurulmasını onayladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu onay verdi: Yeni banka kuruluyor!
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AA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 10:16

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı kurul kararına göre, 10 milyar TL kuruluş sermayeli "Katılımevim Katılım Bankası AŞ" unvanıyla katılım bankası kurulmasına izin verildi.

Söz konusu kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7. ve 8. maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6. ve 93. maddeleri uyarınca kurucu ortaklar Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce tarafından Türkiye'de 10 milyar TL kuruluş sermayeli 'Katılımevim Katılım Bankası AŞ' unvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir."


Etiketler: #banka #BDDK #katılım bankası #kuruluş

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