Bankacılık sektörü net kârı 11 ayın en düşük seviyesinde

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 16:01

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 16:01

Bankacılık sektörünün 2022 yılının ocak-şubat aylarında 39 milyar lira olan net kârı bu yılın ilk iki ayında 65.6 milyar liraya yükseldi. Veri aylık bazda sektörün 11 ayın en düşük seviyesine işaret etti.

Bankacılık sektörünün ocak-şubat net kârı yıllık yüzde 68,1 arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı verilere göre şubat ayında tahsili gecikmiş alacakların toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 1,93’e geriledi. Bu oran geçen yılın ikinci ayında yüzde 3,02 düzeyindeydi.

Sektörünün 2022 yılının ocak-şubat aylarında 39 milyar lira olan net kârı bu yılın ilk iki ayında 65,6 milyar liraya yükseldi.

Çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu 2022 Şubat aya ile aynı seviyede yüzde 14, sermaye yeterliliği standart rasyosu da yüzde 17 olarak izlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat itibarıyla 2022 sonuna kıyasla 686 milyar 981 milyon lira artarak 15 trilyon 34,4 milyar liraya yükseldi.

BDDK tarafından, Şubat 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, şubatta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 15 trilyon 34 milyar 371 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 686 milyar 981 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 4,8 oldu.

Şubatta 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 6,3 artarak 8 trilyon 54 milyar 958 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 6,6 yükselerek 2 trilyon 528 milyar 165 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşti.



