Bankacılık sektörünün karı zirve yaptı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 14:39

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre aynı ayda sektörün aktif toplamı 9 trilyon 221,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Açıklama şu şekilde:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Mayıs 2022 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün, aktif büyüklüğü 11.303.700 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 2.088.237 milyon TL artmıştır. Mayıs 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 6.079.442 milyon TL, menkul değerler 1.853.777 milyon TL’dir.”

KREDİLER TOPLAMI YÜZDE 24 ARTTI

BDDK verilerine göre 2021 yılsonuna göre sektörün; Toplam Aktifi yüzde 22,7, Krediler Toplamı yüzde 24,0, Menkul Değerler Toplamı yüzde 25,5, oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,61 oldu. BDDK’nın açıklamasında diğer oranlar ise şu şekilde verildi:

“Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre yüzde 24,1 artışla 6.580.985 milyon TL oldu.

2021 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 41,7 artışla 1.011.762 milyon TL olurken, Mayıs 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 132.101 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,15 seviyesinde bulunmuyor. "