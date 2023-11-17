Bankada parası olanlar dikkat! Borsa, altın, dolar derken... Hangisi daha cazip?

Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:40

Güncelleme: 17.11.2023 - 09:42

Türk lirası yüksek enflasyonist ortamda gün geçtikçe değer kaybediyor.

Bankada parası olan yurttaş ise enflasyon karşı kendisini korumak için alternatif yatırım araçlarına yöneliyor.

Son dönemlerde ise borsa, altın, döviz ve vadeli mevduat hesabı cazip hale geldi.

Peki yurttaş yüksek enflasyona karşı yatırımlarını nasıl değerlendirmeli?

"YASTIKALTINDA PARASI OLANLAR DA BURAYA YÖNELDİ"

Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Kur korumalı mevduat hesaplarında gerileme sürüyor. BDDK verilerine göre 10 Kasım haftasında KKM, 82,9 milyar TL düşüşle 2,8 trilyon TL oldu. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 100 milyar doların altına geriledi.

Pandemi sürecinden sonra döviz mevduatları ciddi bir riskti. Vatandaşın bunu tasarruf mekanizması olarak görmesi ciddi bir risk oluşturuyordu. Birden herkesin dövize yönelmesi döviz kıtlığına yol açacak ve dolar kuru çıkacaktı.

Geldiğimiz noktada KKM 3 trilyon TL’yi, toplamda 125 milyar dolar düzeyini aşmıştı. KKM reel faizden daha fazla getiri sağladığı için herkes KKM’ye yöneldi. Şirketler de yastıkaltında parası olan yerleşik kişiler de buraya yöneldi.

MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 45 GETİRİ SAĞLIYOR

Şu anda KKM çıkılması gereken bir süreç. Bazı regülasyonlar kaldırıldı bunun başı KKM’ye zorunlu karşılık getirildi. KKM’ye ek getiri kaldırıldı, KKM’nin TL cinsinden cazip hale getirilmemesi adına zorunlu karşılıklar getirilerek ek getiriler politika faizine getirildi. KKM yapıyorsanız politika faizinde getiri elde ediyorsunuz. Aynı mevduata koyarsanız yüzde 45 faiz oranı var. Yani parasını KKM’ye koyanda yüzde 10 kayıp var.

Merkez Bankası faiz artırımı sürecinde, politika faizi olması gereken yerde reel faize yaklaşmış durumda. KKM’nin faizi ile TL mevduatı arasında 10 puan makas var. Dolardan dönen KKM’ye yatırırsa 3 aylık getirisi yüzde 3, altı aylık getirisi yüzde 8. Döviz biraz cinsi KKM biraz cazip ancak TL cinsi KKM cazip değil.

Makastan dolayı vatandaşlar da TL mevduata yöneliyor. KKM 100 milyar doların altına düşmüş durumda. KKM’yi bozanların yüzde 90’ı TL mevduata yöneldi.

"EN CAZİP OLAN BORSADIR"

En cazip olan borsadır. Geçen sene dünyada 91 organize borsa içerisinde 70’i kaybettirdi, 20’si kazandırdı. 20 kazandıran borsa içinde en çok getiri sağlayan Borsa İstanbul oldu.

Altın savaşın başlamasıyla birlikte yükselmişti. Kara harekatının sınırlı olacağı düşünüldüğü için gerilemeye başladı. Mevduat ile borsa rakip olamaz, borsanın getirisi çok daha fazla. Borsa ne zaman düşmeye başlarsa o zaman mevduat ile yarışır hale gelir.

2026 yılına kadar borsanın yükseliş trendinde olacağını düşünüyorum. Borsa dolar bazlı yarı yarıya düşük seviyede. Şu anda 14-15 bin seviyesinde olması gereken borsanın 7500’ler seviyesinde olduğunu görüyoruz.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIMINA DEVAM EDECEK

Merkez Bankası’nın faiz artırmasını bekliyoruz. ABD’de enflasyonun düşük gelmesiyle birlikte haziran ayı itibarıyla faizlerin düşürülmesini bekliyoruz. İngiltere’de faiz indirimine başlayacaktır. Fed bu dönemde izlemeye geçecektir.

Bizim faiz artırımı döngümüz devam ediyor. Her ne kadar reel faizlere yakınsamış olsak da politika faizini reel faizin üst tarafına taşıyarak pozitif faiz durumuna gelemedik. Seneyi yüzde 40 faiz oranı ile kapatacağımızı düşünüyorum.

"DAHA FAZLA GELİR ELDE EDEBİLİRLER"

Faiz hassasiyet olmayan kişiler faizde paralarını değerlendirebiliyorlar. Katılım bankaları üzerinden de faizsiz bir şekilde paralarını değerlendirebiliyorlar. Şu anda TL mevduatı yerine vatandaşların paralarını borsada değerlendirmesinden yanayım. Borsanın daha kazançlı olduğunu düşünüyorum.

Paralarını mevduatta tutmak isteyenler vade süresini ve bankayı kendileri belirlemelidir. 3 aylık vade seçmeleri avantajlıdır. Faiz oranı bağladığınız günkü faiz oranıdır daha sonrasında değişmiyor. Sene sonu itibarıyla 1 yıllık faiz oranına bağlarlarsa bütün yıl o faiz oranından yararlanacaklardır. Mayıs ayı itibarıyla dezenflasyonist sürece girilecek ve belki de faiz indirme döngüsüne gireceğiz. Vatandaşlar sene başı itibarıyla paralarını mevduata bağlarlarsa daha fazla faiz geliri elde edebilirler.”