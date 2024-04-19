Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi yüzde 67’yi aştı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı azalırken TL mevduat faizi yüzde 67’yi aştı. Tüketici kredi faizi ise yüzde 83,1’lik faizle geriledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 13:50
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi yüzde 67’yi aştı
Abone Ol google-news

Merkez Bankası (MB), dün haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 5 Nisan’la biten haftada 17 milyar 521 milyon 689 bin lira azalışla 15 trilyon 905 milyar 636 milyon 683 bin liraya geriledi.

Geçen hafta yüzde 86,2’lik faizle veri tarihinin zirvesini yenileyen tüketici kredi faizi, yüzde 83,1’lik faizle geriledi.

1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde yüzde 64,3’ten yüzde 67,4’e çıktı.

Ticari kredi faizleri de yüzde 66,3’ten yüzde 67,5’e yükseldi.


Mevduat haberleri Mevduat faizi haberleri Toplam mevduat haberleri faiz haberleri kredi faizi haberleri tüketici haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Araç sahipleri dikkat! İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak

Araç sahipleri dikkat! İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
İsrail'den İran'a 'sınırlı' saldırı

İsrail'den İran'a 'sınırlı' saldırı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı

İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
AKP'li Yenişehirlioğlu'ndan 'Rolex' açıklaması: Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim

AKP'li Yenişehirlioğlu'ndan 'Rolex' açıklaması: Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu