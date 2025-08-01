Bankada parası olanlar dikkat: O indirimin süresi uzatıldı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranlarının süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Daha önce 31 Temmuz 2025’te sona ermesi beklenen uygulama, 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Bu karar, özellikle devlet tahvili, Hazine bonosu, kira sertifikası ve belirli yatırım fonlarından elde edilen kazançlara uygulanan vergi oranlarını kapsıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN VERGİ AVANTAJI DEVAM EDİYOR

2006 yılında yürürlüğe giren bu uygulama, yatırım araçlarından elde edilen gelirlerde vergi yükünü azaltmayı amaçlıyor. Güncellenen karar ile, bireysel ve kurumsal yatırımcılar yıl sonuna kadar düşük stopaj avantajından faydalanmaya devam edecek.

Düzenleme; devlet iç borçlanma senetleri, borsa yatırım fonları, konut finansmanı fonları ve kira sertifikaları gibi araçlardan gelir elde edenler için geçerli olacak.

STOPAJ ORANLARI HANGİ SEVİYEDE?

Yatırım araçlarına göre geçerli olan güncel stopaj oranları şu şekilde sıralanıyor:

Devlet tahvili ve Hazine bonoları: Yüzde 10

Yüzde 10 Borsa yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonları: Yüzde 0

Yüzde 0 Kâr payı gelirleri (bazı koşullarda): Yüzde 15

Yeni düzenleme ile birlikte, menkul kıymet gelirlerinden alınan bu düşük oranlı vergiler 31 Aralık 2025’e kadar uygulanmaya devam edecek. Böylece, yatırımcılar yıl sonuna kadar vergi avantajını sürdürebilecek.