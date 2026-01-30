Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bankalar arası faiz yarışı hızlandı: İşte 200 bin TL kredi için en düşük ödeme planı!
30.01.2026 12:54:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Bankaların 2026 yılı kredi kampanyaları yeniden gündemde. Yurttaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Peki hangi banka en düşük faizli ihtiyaç kredisini veriyor? 200 bin TL kredinin geri ödeme tutarı ne kadar oluyor? Hangi banka en düşük faizli ihtiyaç kredisini veriyor? İşte banka banka tam liste...

Tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için en çok talep ettiği ihtiyaç kredisi faiz oranlarında bu hafta dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. 

Bankaların sunduğu 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıldığında, özellikle ‘yeni müşteri’ gibi cazip kampanyalar kapsamında oranların aşağı yönlü hareket ettiği görülüyor.

EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Peki en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte yanıtı:

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 5,04
  • Aylık Taksit: 16 bin 757 TL
  • Toplam Ödeme: 403 bin 335 TL
AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 4,89
  • Aylık Taksit: 16 bin 465 TL
  • Toplam Ödeme: 396 bin 317 TL

 

FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,99
  • Aylık Taksit: 14 bin 758 TL
  • Toplam Ödeme: 355 bin 365 TL
NKOLAY

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,79
  • Aylık Taksit: 14 bin 391 TL
  • Toplam Ödeme: 346 bin 544 TL
TÜRKİYE FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,79
  • Aylık Taksit: 14 bin 391 TL
  • Toplam Ödeme: 345 bin 394 TL
VAKIF KATILIM

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,68
  • Aylık Taksit: 14 bin 191 TL
  • Toplam Ödeme: 341 bin 587 TL

 

YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,49
  • Aylık Taksit: 13 bin 848 TL
  • Toplam Ödeme: 333 bin 511 TL
DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,34
  • Aylık Taksit: 13 bin 580 TL
  • Toplam Ödeme: 327 bin 86 TL
QNB

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,29
  • Aylık Taksit: 13 bin 492 TL
  • Toplam Ödeme: 324 bin 958 TL

 

ENPARA

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,29
  • Aylık Taksit: 13 bin 492 TL
  • Toplam Ödeme: 323 bin 808 TL

 

ALTERNATİF BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,09
  • Aylık Taksit: 13 bin 140 TL
  • Toplam Ödeme: 316 bin 365 TL

 

ING

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,04
  • Aylık Taksit: 13 bin 52 TL
  • Toplam Ödeme: 314 bin 271 TL
TEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 2,99
  • Aylık Taksit: 12 bin 966 TL
  • Toplam Ödeme: 312 bin 335 TL
İlgili Konular: #düşük faiz #ihtiyaç kredisi faizleri #kredi faizi #kredi faizleri