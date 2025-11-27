Bankalar arası faizsiz kredi yarışı başladı: Rakamlar 90 bin TL'ye ulaştı!

Son dönemde öne çıkan faizsiz kredi seçenekleri, farklı tutar ve vadelerde ihtiyaç sahiplerine önemli kolaylıklar sağlıyor. 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunan platformlar, başvuru süreçlerinde masrafsız ve hızlı çözüm sunarak müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyor.

Bazı bankalar, ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçeneklerini bir arada sunarak esnek kullanım olanağı sağlıyor. Kısa vadeli çözümler, özellikle 1 ila 6 ay arasında değişen vadelerle nakit akışını dengelemek isteyenler için tercih ediliyor. Bu krediler, sigorta veya ek masraf talep etmeksizin tamamen faizsiz olarak sunuluyor.

KREDİLERİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ Faizsiz ihtiyaç kredileri, hem nakit avans hem de ihtiyaç kredisi şeklinde farklı ürünlerle sunuluyor. Örneğin; 60 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans veya ek hesap üzerinden kısa vadeli çözüm sağlanabiliyor. Krediler, özellikle masrafsız ve faizsiz olarak tasarlandığı için ek yük getirmiyor ve kısa sürede başvuru yapılabiliyor.

Faizsiz kredi seçenekleri, bireylerin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamasında önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Masrafsız ve hızlı çözümler, özellikle acil nakit ihtiyaçlarında finansal rahatlık sağlıyor ve ödeme planını esnek şekilde düzenleme imkânı sunuyor.

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? En yüksek faizsiz krediyi veren banka hangisi? İşte banka banka tam liste…

BANKALARIN FAİZSİZ KREDİ ORANLARI

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 55 bin TL 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

30 bin TL ek hesap (1 ay vadeli)

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 60 bin TL 35 bin TL kredi (6 ay vadeli)

25 bin TL taksitli avans (3 ay vadeli)

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 75 bin TL 50 bin TL kredi (sigortasız, masrafsız)

25 bin TL taksitli nakit avans

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Tutar: 75 bin TL Vade: 6 ay Özellik: 75 bin TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 85 bin TL 60 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz) Toplam Tutar: 90 bin TL 65 bin TL kredi (3 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)