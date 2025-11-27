Bankalar arası faizsiz kredi yarışı başladı: Rakamlar 90 bin TL'ye ulaştı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.11.2025 13:50:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Bankalar müşterilerine faizsiz ve masrafsız kredi seçenekleri sunuyor. Taksitli ödeme kolaylığı ve hızlı başvuru imkanı kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için avantaj sağlıyor. Faizsiz kredi kampanyaları finansal esneklik arayanlar tarafından tercih ediliyor. Peki faizsiz kredi nasıl alınır? Hangi bankalar sunuyor? İşte faizsiz kredi veren bankalar listesi...

Son dönemde öne çıkan faizsiz kredi seçenekleri, farklı tutar ve vadelerde ihtiyaç sahiplerine önemli kolaylıklar sağlıyor. 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunan platformlar, başvuru süreçlerinde masrafsız ve hızlı çözüm sunarak müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyor.

Bazı bankalar, ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçeneklerini bir arada sunarak esnek kullanım olanağı sağlıyor. Kısa vadeli çözümler, özellikle 1 ila 6 ay arasında değişen vadelerle nakit akışını dengelemek isteyenler için tercih ediliyor. Bu krediler, sigorta veya ek masraf talep etmeksizin tamamen faizsiz olarak sunuluyor.

KREDİLERİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Faizsiz ihtiyaç kredileri, hem nakit avans hem de ihtiyaç kredisi şeklinde farklı ürünlerle sunuluyor. Örneğin; 60 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans veya ek hesap üzerinden kısa vadeli çözüm sağlanabiliyor. Krediler, özellikle masrafsız ve faizsiz olarak tasarlandığı için ek yük getirmiyor ve kısa sürede başvuru yapılabiliyor.

Faizsiz kredi seçenekleri, bireylerin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamasında önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Masrafsız ve hızlı çözümler, özellikle acil nakit ihtiyaçlarında finansal rahatlık sağlıyor ve ödeme planını esnek şekilde düzenleme imkânı sunuyor.

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? En yüksek faizsiz krediyi veren banka hangisi? İşte banka banka tam liste…

BANKALARIN FAİZSİZ KREDİ ORANLARI

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 55 bin TL

  • 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
  • 30 bin TL ek hesap (1 ay vadeli)
AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 60 bin TL

  • 35 bin TL kredi (6 ay vadeli)
  • 25 bin TL taksitli avans (3 ay vadeli)
GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 75 bin TL

  • 50 bin TL kredi (sigortasız, masrafsız)
  • 25 bin TL taksitli nakit avans
ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Tutar: 75 bin TL

Vade: 6 ay

Özellik: 75 bin TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 85 bin TL

  • 60 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
  • 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 90 bin TL

  • 65 bin TL kredi (3 ay vadeli)
  • 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
Not: Kampanyalar yalnızca bankalarla ilk kez işlem yapacak yeni müşteriler için geçerlidir. Koşullar bankalara göre değişiklik gösterebilir.

