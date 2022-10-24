Bankalar, siber saldırılar için çaresiz kalıyor

24 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Gelişen dünyada en büyük tehditlerden birisi siber saldırılar olmaya başladı. Her alanda büyük kayıplara neden olan bu saldırıların son dönemdeki popüler hedefi ise bankalar. Sistemlerde yaşanan aksaklıklar, çökmeler ve hatalı işlemler artık sık sık gündemde. Banka müşterileri kimi zaman market kasalarında ödeme yapamıyor kimi zaman ATM’lerden paralarını çekemiyor kimi zaman da kredi kartı borçları katlanmış görünüyor.

Aksaklıkların gün içinde çözülmesine karşın sık sık yaşanması banka müşterilerinin tedirginliğini arttırdı. Bu gelişmeleri siber güvenlik uzmanlarına sorduk. Son dönemde özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumu nedeniyle uluslararası forumlarda Türkiye’deki banka ve şirketlerin, global hacker (bilgisayar korsanı) grupları tarafından açıkça tehdit edilmeye başlandığını belirtiliyor.

ŞİRKETLER DE HEDEFTE

Uzmanlara göre Türkiye’de kalifiye personel yetersizliği ise bu saldırılara karşı korunmasızlık tehlikesini arttırıyor.

Ege Üniversitesi Ağ Güvenliği yöneticisi ve siber güvenlik uzmanı Vedat Fetah, bu tehdit içeriklerinin arttığını söyleyenlerden. Bankalarda kullanıcıya yansıyan aksaklıklarda çoğunlukla personel hatasının da olduğunu belirten Fetah, tehditlerin hafife alınmaması gerektiğini belirterek “Hacker grupları herkese açık platformalarda yayımlıyorlar bunları. Sadece bankalar değil şirketlere de saldırıyorlar. Bütün şirketlerin bu dönemde bilişim teknolojileri ve siber güvenlik alanlarına öncelik vermesi gerekiyor” diyor.

Sektördeki kalifiye personel sorununa da değinen Fetah, “Tek bir personelin hatası, koskoca bankanın bütün sistemlerini çökertebiliyor. Çok ince ve riskli bir iş yazılım. Ancak ne yazık ki ülkemizde kalifiye eleman kalmadı. Yetiştirdiğimiz elemanların hemen hepsi yurtdışına gidiyor” diye konuşuyor.

MAAŞLAR YETMİYOR

Ziraat Bankası eski yöneticisi Şenol Babuşçu da sektördeki eleman açığını doğrulayarak “Sadece bankalarla sınırlı değil her alanda büyük bir kalifiye eleman açığı var maalesef. Maaşlar da yüksek aslında ama Türk şirketleri dolarla verilen maaşlarla rekabet edemiyor” yorumunu yapıyor.