Bankalara ve finansman şirketlerine olan borç 1 trilyon TL’ye yaklaştı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Ağır enflasyon altında ezilen yurttaş, hayatını devam ettirebilmek için “borca” sarıldı. Yurttaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 6.1 milyar TL daha artarak, 998 milyar TL’ye yükseldi. Kredi ve kredi kartı borçları son bir ayda 30 milyar TL arttı. Yurttaşın kredi kartı ve tüketici kredisi borçları nedeniyle bankacılık sistemine ödediği faiz 10 ayda, geçen yılın tamamındaki ödemenin üzerine çıktı. Yılsonuna kadar yurttaş 115 milyar TL borç faizi ödeyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporuna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yastık altındaki döviz ve altınlarını” çıkarmaya çağırdığı yurttaşın, bankalara ve finansman kuruluşlarına olan borçları hızla büyüyor. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı borcu takiptekiler de dahil 26 Kasım - 3 Aralık günleri arasında 6.1 milyar TL daha artarak, 998 milyar TL’ye yükseldi.

Bu borcun 23.9 milyar TL’si son haftalarda hızla artan vadesinde ödenmediği için takibe alınan kredi ve kredi kartı borçlarından oluşuyor. Yurttaşın kredi ve kredi kartı borçları son bir ayda 30 milyar TL arttı. Tüketici kredilerinde 3.2 milyar TL’lik, kredi kartı borçlarında ise 2.9 milyar TL’lik artış oldu. Yurttaşın borçlarında yılbaşından bu yana ise toplam 145.7 milyar TL artış yaşandı.

Rapora göre, bankaların takipteki bu borçlarını düşük bir bedel karşılığında varlık yönetim şirketlerine satıyor olmaları bu rakamı olduğundan daha düşük gösteriyor. Satılan borç 30.7 milyar TL olarak açıklandı. İcra yoluyla yurttaşlardan tahsil edilmeye çalışılan alacak miktarı ise 54 milyar TL’yi geçiyor. Yurttaşın taksitli konut alımları nedeniyle Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) olan borçları ise 27 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Yani yurttaşın toplam borcu 1 trilyon 56 milyar lira düzeyinde seyrediyor.

BORÇ FAİZİ 115 MİLYAR TL

Yurttaşların kredi kartı ve tüketici kredisi borçları nedeniyle bu yıl ocak-ekim döneminde bankacılık sistemine ödediği faiz ise 95.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 67.1 milyar TL olmuştu. BDDK’nin verilerine göre bu yılın ilk 10 aylık döneminde ödenen faiz geçen yılın tamamındaki 82.7 milyar TL’lik faiz ödemesinin de 13 milyar lira üzerine çıktı. Yılın tamamında ise 115 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. 2003 - Ekim 2021 döneminde yurttaşların bankalara ödediği faiz ise 702.8 milyar TL’yi buluyor.

