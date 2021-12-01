Merkez Bankası’nın faiz kararları, iç borçlanmayı artırıyor

01 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda Merkez Bankası’nın faiz indiriminden sonraki gelişmeler yer aldı. İki yıl vadeli devlet tahvilinin (gösterge faiz) 19 Kasım’da yüzde 18.79 olan yıllık bileşik faizinin, 26 Kasım’da yüzde 20.78’e çıktığı belirtilen raporda beş yıl vadelinin faizinin yüzde 21.86’ya, 10 yıl vadeli tahvilin faizinin ise yüzde 21.12’e yükseldiği hatırlatıldı.

Raporda, “MB’nin faiz indirimi yüzünden enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve bankanın yükselecek enflasyonu kontrol etmek için ilerleyen aylarda daha yüksek oranlarda faiz artırmak zorunda kalacağına ilişkin tahminler iç borçlanma faizlerinin artmasına yol açıyor” dendi.

"SÖZDE KALIYOR"

Raporda, “Ekonomideki sayısız faizden sadece birini indirerek diğer faiz oranlarının yükselmesine yol açan iktidarın ‘düşük faiz’ söylemi de sözde kalıyor” dendi. Rapora göre, Türkiye’nin dış borçlarını geri ödeme (temerrüt) riskini gösteren CDS (Kredi temerrüt sigortası - 5 yıl vadeli) ise ekonomi yönetimine hâkim olan söylem ve kararlar nedeniyle geçen hafta da yükselişini sürdürdü ve yüzde 11.2 daha artarak 422.28 puandan 469.2 puana yükseldi.