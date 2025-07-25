Bankalardan enflasyon, dolar ve faiz uyarısı: Tahminler yükseltildi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 300 baz puan indirerek piyasa beklentilerinin üzerinde bir adım atmasının ardından, uluslararası kurumlar değerlendirmelerini güncelledi. Morgan Stanley, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 36 seviyesinde sabit tuttu.

Karar öncesinde kalan dört toplantı için toplamda 250 baz puanlık bir indirim öngören Morgan Stanley ekonomistleri, güncel tahminlerinde eylül ayında 300, ekim ve aralık aylarında ise 200’er baz puanlık faiz indirimi beklediklerini bildirdi.

ENFLASYON VE DÖVİZ TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ

Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Arnav Gupta'nın hazırladığı yıl sonu değerlendirmede, enflasyon beklentisi yüzde 29'dan yüzde 30'a, dolar/TL tahmini ise 43'ten 45 seviyesine çıkarıldı. Bu revizyonlara gerekçe olarak Türk Lirası'nda son dönemde yaşanan hızlı değer kaybı gösterildi.

Öte yandan, Garanti BBVA ekonomistleri de Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 36 olarak korudu. Banka, eylül ayındaki toplantının ardından faiz indirimlerinin hız kaybedeceğini, ekim ve aralık aylarında 200’er baz puanlık düşüşler görülebileceğini öngörüyor.