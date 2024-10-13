Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı

AKP'li vekillerin imzasıyla Savunma Sanayii Fonu'nun gelirlerini artırmayı amaçlayan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar için 750 TL'lik ücret alınması teklifi yurttaşları harekete geçirdi.

Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 21:36

Savunma Sanayii ile ilgili bazı düzenlemeleri içeren yeni bir kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

Teklifte en dikkat çekici maddelerden biri limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 TL'lik bir ücret alınması oldu. Bu ücret, kredi kartı kullanıcılarına ek bir maliyet getirecek.

Tartışmalara neden olan maddenin ardından yurttaşlar bankalara akın etti. Banka uygulamalarından ya da çağrı merkezlerinden 100 bin lira ve üstü limitini 100 bin liranın altına çekmek isteyen yurttaşlara bazı bankalar uyarıda bulundu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, bazı bankalar müşteri hizmetleri numaralarına yasa teklifinin yürürlükte olmadığına dair mesaj bıraktı.

Bankalar müşterilerine, "Değerli Müşterimiz, basında çıkan haberlerde bahsi geçen 'kredi kartı limiti 100.000 TL ve üzerinde olan müşterilerden Savunma Sanayi Fonu katkı payı tahsil edileceğine' ilişkin kanun teklifi, resmi olarak yasalaşmamıştır. Dolayısıyla bu haberden dolayı kart limitinizi düşürmenize gerek yoktur" notu düşerek uyarı yaptı.


Etiketler: #fon #kredi kartı #banka

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