Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu için yıllık ücret alınacak

Yayınlanma: 11.10.2024 - 15:51

Güncelleme: 11.10.2024 - 15:52

Savunma Sanayii ile ilgili bazı düzenlemeleri içeren yeni bir kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Teklif, Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini artırmayı hedefleyen 12 maddeden oluşuyor. Bu düzenlemeler, çeşitli vergi ve ücretlerle fonun kaynaklarını genişletmeyi amaçlıyor.

Teklifte en dikkat çekici maddelerden biri limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 TL'lik bir ücret alınması oldu. Bu ücret, kredi kartı kullanıcılarına ek bir maliyet getiriyor.

Bunun yanı sıra, gelir artırıcı diğer düzenlemeler şu şekilde sıralandı:

- Vergi beyannameleri, gümrük idarelerine verilen beyannameler, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim hizmet belgelerinden damga vergisi alınması öngörülüyor. Yıllık gelir vergisi beyannamelerinde damga vergisinin yarısı kadar ücret uygulanacak.

- Tapu ve kadastro işlemlerinde, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer tapu işlemlerinde ise 375 TL ücret talep edilecek.

- Noterlik işlemlerinde, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar ücret; sıfır araç tescil işlemlerinde 3.000 TL, ikinci el araç devirlerinde ise 1.500 TL ücret alınacak.

- Noterlerde yapılan diğer işlemler için işlem başına 75 TL noterlik ücreti alınması planlanıyor.

Bu düzenlemelerin yasalaşması halinde, Savunma Sanayi Fonu'nun kaynaklarının artırılması ve ülkenin savunma sanayi projelerine finansman sağlanması hedefleniyor.