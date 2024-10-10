Sanayi üretiminde sert düşüş! 2024 verileri alarm veriyor

Yayınlanma: 10.10.2024 - 10:49

Güncelleme: 10.10.2024 - 11:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamalara göre sanayinin alt sektörlerinin incelenmesi sonucunda 2024 yılı ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,4 düşüş gösterdi. İmalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 5,4 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6’lık bir artış kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA AZALDI

Sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 1,6 azaldı. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,4 geriledi. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azalış gösterirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 düştü.