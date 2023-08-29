Bankaların kârı 7 ayda yüzde 41 arttı
Bankacılık sektörünün yılın 7 aylık dönemindeki net kârı yüzde 41 artarak 293 milyar lirayı aştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu sektöre ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.
Bankacılık sektörünün ocak-temmuz döneminde net kârı yüzde 41 artışla 293.42 milyar lira oldu.
Sektörün net faiz gelirleri ise aynı dönemde yıllık bazda yüzed 17,5 düşüşle 296 milyar liraya geriledi.
Bankacılık sektöründe, son yıllardaki düzenlemelerin etkisiyle açılan mevduat-kredi faiz makasının olumsuz etkilerinin bilançoları baskılaması bekleniyordu.
KREDİLER YÜZDE 36 BÜYÜDÜ
Temmuz ayı verilerine göre krediler ise geçen yıl sonuna göre yüzde 36.2 artarak 10,3 trilyon liraya ulaştı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1,6 oldu.
Bankaların mevduat büyüklüğü 2022 yıl sonuna göre yüzde 40,6 artışla 12,5 trilyon lira oldu.
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