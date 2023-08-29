KKM'den çıkış yolları aranıyor: Bankalardan mevduat faizi kararı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:58

Güncelleme: 29.08.2023 - 10:40

Merkez Bankası'nın getirdiği zorunluluğa göre bankaların TL dönüşlü kur korumalı mevduat hesaplarının yüzde 50’sini, döviz dönüşlü kur korumalı mevduat hesaplarının ise yüzde 5’ini TL vadeli mevduata dönüştürmesi gerekiyor.

Bu hedefler tutturulamadığı takdirde bankalar düşük faizli tahvil alım yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacak.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduattan çıkış adımları kapsamında bankalara getirdiği kur korumalı mevduat hesaplarının TL vadeli mevduata dönüştürme hedefinde ilk gün bankalarda işler yoğunlaştı.

ÖZEL BANKALARDA YÜZDE 42'YE KADAR ÇIKTI

TL vadeli mevduat için faizler yükselirken ilk etapta bazı özel bankalarda vadesine ve büyüklüğüne göre TL vadeli mevduat faiz oranını yüzde 33-42’ye çekti.

Kamu bankalarında ise TL vadeli mevduat faizi yüzde 35-37 arasında uygulandı.

Kamu bankalarında hem KKM’ye hiç girmemiş tasarruf sahiplerine hem de KKM’den TL vadeliye dönüş için aynı faiz oranları uygulanırken bazı özel bankalarda döviz dönüşlü KKM hesapları için artı 2 puanlık fark gündeme geldi.

BANKACILARIN DA KAFASI KARIŞIK

Çoğu banka TL vadeli mevduata ister KKM dönüşü ister düz TL mevduat olsun aynı faizi uygulasa da tasarruf sahiplerinin de bankacıların da kafaları karışık.

Sektörde TL vadeli mevduat faiz oranları hemen yukarıya çekildi.

Bilgi veren bir özel bankacılık kaynağı düz TL vadeli mevduat ve vadesi dolan TL dönüşlü KKM hesaplarının TL vadeli mevduata dönüşü için sektörde yüzde 33-42 faiz oranlarının öne çıktığını dile getirdi.

Aynı kaynak, vadesi dolan döviz dönüşlü KKM hesapları için de yüzde 33-42 oranlarının geçerli olduğunu duruma göre ise bu oranlara 2 puanlık artış getirilebildiğine işaret etti.