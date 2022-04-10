Barcelona ve Liverpool'un Ardından AC Milan da NFT Dünyasında: 3D Özel Rossoneri Forması NFT Olarak Satışa Sunulacak

10 Nisan 2022 Pazar, 10:55

Liverpool’da her geçen gün büyüyen NFT dünyasındaki yerini aldığını duyurmuştu.

Bugün ise benzer bir haber yine dünyaca ünlü başka bir futbol kulübü olan AC Milan’dan geldi. Kulübün internet sitesinden yayınlanan resmi duyuruyla birlikte kripto alım-satım platformu BitMEX ile iş birliği yapıldığı ve yakında NFT dünyasıyla ilgili yeni gelişmeler yapmaya hazırlandıkları duyuruldu.

AC MİLAN, SINIRLI SAYIDA OLUŞTURULACAK NFT’LERİNİ PİYASAYA SÜRECEK

AC Milan’ın önümüzdeki günlerde bir NFT koleksiyonu piyasaya sürmek için BitMEX ile iş birliği yaptı. Sınırlı sayıda oluşturulacak NFT koleksiyonunun içeriğinin ne olduğu ve koleksiyonda göreceklerimizle ilgili ise şimdilik çok fazla kesinleşen bilgi yok. Ancak özel bir Rossoneri formasının sınırlı sayıda 3D NFT’sinin koleksiyonda yer alacağı söylendi.

14 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak olan koleksiyon 3D özel formanın yanı sıra 75.817 sertifikalı parçadan oluşacak ve NFT’lerden elde edilen gelir kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Fondazione Milan’ı desteklemek için kullanılacak. Kulüpten konuyla ilgili gelen açıklamada ise “Çok sayıda özel NFT satın alarak Fondazione Milan’a bağışta bulunmayı taahhüt eden AC Milan’ın ortağı BitMEX sayesinde, NFT’yi ön sipariş veren ilk 10.000 hayranın da BitMEX.com’da alım satım indirimleri ve diğer avantajlar gibi bazı ek faydalar edinmelerini sağlanacak” sözlerine yer verildi.