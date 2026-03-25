Barış rüzgarları altını yükseltti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 25 Mart 2026 Çarşamba...

ABD ve İsrail ile İran savaşının sonlandırılmasına yönelik girişimlerin etkisiyle altın fiyatları yükseldi, ancak fiyatlar ocak ayında görülen zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 17 altında kalmayı sürdürdü.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.517 TL Çeyrek altın 12.201 TL Cumhuriyet altını 47.534 TL Ons altın 4.572 dolar Yarım altın 23.837 TL Tam altın 43.966 TL Gremse altın 110.251 TL

GOLDMAN SACHS’TAN ALTIN İÇİN İYİMSER TAHMİN

Goldman Sachs, son dönemde yaşanan normalleşmeye rağmen merkez bankalarının altın alımlarının etkisiyle fiyatların ons başına 5 bin 400 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor ve bu konudaki iyimserliğini sürdürüyor.

PETROL GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüş, Washington’ın Batı Asya’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik bir teklif üzerinde çalıştığına dair haberlerin ardından enflasyon endişelerini hafifletti. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları çarşamba günü yükseliş kaydetti.

Spot altın fiyatları son olarak yüzde 2,56 artışla ons başına 4 bin 588 dolar seviyesinde işlem görürken, Nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 4’ün üzerinde değer kazanarak ons başına 4 bin 597,7 dolara yükseldi.