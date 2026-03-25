Cumhuriyet Gazetesi Logo
Barış rüzgarları altını yükseltti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 25 Mart 2026 Çarşamba...

Barış rüzgarları altını yükseltti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 25 Mart 2026 Çarşamba...

25.03.2026 09:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Barış rüzgarları altını yükseltti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 25 Mart 2026 Çarşamba...

25 Mart 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 25 Mart 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...

ABD ve İsrail ile İran savaşının sonlandırılmasına yönelik girişimlerin etkisiyle altın fiyatları yükseldi, ancak fiyatlar ocak ayında görülen zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 17 altında kalmayı sürdürdü.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.517 TL
Çeyrek altın 12.201 TL
Cumhuriyet altını 47.534 TL
Ons altın 4.572 dolar
Yarım altın 23.837 TL
Tam altın 43.966 TL
Gremse altın 110.251 TL

GOLDMAN SACHS’TAN ALTIN İÇİN İYİMSER TAHMİN

Goldman Sachs, son dönemde yaşanan normalleşmeye rağmen merkez bankalarının altın alımlarının etkisiyle fiyatların ons başına 5 bin 400 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor ve bu konudaki iyimserliğini sürdürüyor.

PETROL GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüş, Washington’ın Batı Asya’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik bir teklif üzerinde çalıştığına dair haberlerin ardından enflasyon endişelerini hafifletti. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları çarşamba günü yükseliş kaydetti.

Spot altın fiyatları son olarak yüzde 2,56 artışla ons başına 4 bin 588 dolar seviyesinde işlem görürken, Nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 4’ün üzerinde değer kazanarak ons başına 4 bin 597,7 dolara yükseldi.

