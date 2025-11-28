BASİSEN'in 41 yıllık başkanı görevi bıraktı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.11.2025 15:31:00
Haber Merkezi
Türkiye’nin en büyük bankacılık sektörü sendikası BASİSEN’de 41 yıldır genel başkan olan Metin Tiryakioğlu, görevini bırakma kararı verdi. 85 yaşındaki Tiryakioğlu, “Genel başkanlığı artık benden sonraki kuşağa devretme kararı aldım” dedi.

1984 yılından bu yana aralıksız 41 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Metin Tiryakioğlu, 30 Kasım tarihi itibariyle görevinden ayrılacak. 

Ayrılma kararı sonrası BASİSEN üyelerine yönelik bir veda mektubu yazan Tiryakioğlu, "BASİSEN benim sadece örgütüm değil, öteki yarım ve ayrılmaz bir parçam oldu. Tıpkı mensubu olmaktan onur duyduğum Bankam gibi Sendikam da kalbimin en güzel yerinde ve bu can bende olduğu sürece kalacak…" dedi.

"AYNI GEMİDEYİZ"

Mektubunda sendika yöneticilerine ve temsilcilerine 'teşekkür' eden Tiryakioğlu, banka yöneticilerine de şöyle seslendi:  

"Bir büyük teşekkürü de bu mücadelenin diğer tarafını oluşturan ama aynı geminin içinde olduğumuz gerçeğini bilerek her zaman sosyal diyalogun önemine inanan, örgütlülüğe ve çalışan haklarına saygılı sosyal ortaklarımız olan örgütlü bulunduğumuz işletmelerin üst düzey yöneticilerine etmek istiyorum…

Toplu pazarlık, özünde bir mücadele ve hatta çatışma barındırır. Yapılan işin doğasında bu vardır. Bundan dolayı toplu pazarlık sürecinde kırdığımız, kırıldığımız anlar olmuştur. Ben hakkımı helal ediyorum, istemeyerek de olsa kırdığım insanlardan da helallik istiyorum."

