'Başlangıç' girişimleri azalıyor
Danışmanlık şirketi KPMG Türkiye M&A ve teknoloji yatırımcısı 212’nin işbirliğiyle Türkiye’deki girişim sermayesi piyasasının durumunu ortaya koymak için hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporunun Temmuz-Eylül 2022 sonuçları yayımlandı.
Rapora göre küresel startup (başlangıç) yatırımları 2022 yılının üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 33 düşüşle 81 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu kapsamda Türkiye’de de 2022 yılı üçüncü çeyreğinde toplam işlem hacmi ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 19 düşüşle 113 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’deki işlem sayısı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 29’luk düşüşle 58’e geriledi.
(Gökhan Kaçmaz)
Sonuçları yorumlayan KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, “Global çapta yükselen enflasyon oranları ve agresif para politikaları bir kez daha girişimleri etkileyen ana faktörler oldu” derken 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey ise ilk dokuz aylık yatırımların 1 milyar 430 milyon dolar olduğunu, yılın 2021’e göre büyümeyle kapatılacağını belirtti.
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