Başvurular başlıyor: O şartı sağlayana 4 bin Euro maaş!

TÜBİTAK, yurtdışında yaşayan nitelikli araştırmacıların Türkiye’ye dönmesini sağlamak amacıyla Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı (CoCirculation 3) adlı yeni bir girişimi hayata geçiriyor. Üç yıl sürecek program ile hem Türk hem de yabancı araştırmacıların Türkiye’de bilimsel çalışmalar yürütmeleri hedefleniyor. Program kapsamında toplam 100 araştırmacıya kapsamlı mali destek sağlanacak.

ÇAĞRILAR ÜÇ YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Programda her yıl bir çağrı yapılacak. İlk çağrı 1 Eylül 2025’te başlayacak ve 1 Aralık 2025’te sona erecek. Bu dönemde 33 araştırmacı desteklenecek. İkinci çağrı 3 Ağustos 2026 – 3 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve yine 33 kişiye fon sağlanacak. Üçüncü ve son çağrı ise 1 Temmuz 2027’de başlayacak, 1 Ekim 2027’de tamamlanacak. Bu aşamada 34 araştırmacı programa dahil edilecek.

ARAŞTIRMACILARA AVANTAJLI MALİ DESTEK

Katılımcılara sağlanacak destekler şu şekilde:

Aylık 3980 Euro maaş

600 Euro aile desteği

1000 Euro araştırma, eğitim ve ağ kurma fonu

250 Euro eğitim desteği

130 Euro ev sahibi kurum hissesi

50 Euro seyahat desteği

HEDEF TERSİNE BEYİN GÖÇÜNÜ DESTEKLEMEK

TÜBİTAK’ın CoCirculation 3 programı, sadece yurtdışında çalışan Türk araştırmacıları değil, aynı zamanda yabancı bilim insanlarını da Türkiye’ye çekmeyi amaçlıyor. Avrupa Komisyonu’nun Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) COFUND desteğiyle hayata geçirilecek programın, tersine beyin göçünü artırarak Türkiye’nin bilimsel kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor.