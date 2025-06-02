Bayram ikramiyesi enflasyona yenildi: Emeklinin kaybı yıkıcı düzeyde!

DİSK-AR, Kurban Bayramı öncesinde Emekli Bayram İkramiyesi Araştırma Bülteni’ni yayımladı. DİSK-AR’ın Haziran 2025 araştırmasına göre, 2018 yılında 1000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi, 2025 yılına gelindiğinde 4 bin TL’ye yükseltilmiş olsa da enflasyon ve asgari ücret artışına kıyasla önemli oranda değer kaybetti.

EMEKLİYE 'BAYRAM HARÇLIĞI'

Araştırmada, emekli bayram ikramiyesinin günümüzde “ikramiye” olmaktan çıkarak “bayram harçlığı” haline geldiği vurgulandı. İkramiyenin, asgari ücret veya en düşük emekli aylığına endekslenerek hesaplanması gerektiği ifade edilirken, yılda dört kez ikramiye ödenmesi önerisi rapora eklendi.

2018 yılında asgari ücretin yüzde 62,4’ü seviyesinde olan ikramiye oranı, 2025’te yüzde 18,1’e kadar geriledi. Araştırmaya göre, ikramiye asgari ücret tutarında olsaydı, 2025’te 13 bin 793 TL olması gerekirdi.

Raporda, ikramiyenin resmi enflasyon oranına göre artırılması durumunda 2025 yılında 8 bin 878 TL, gıda enflasyonuna göre artırılırsa 11 bin 460 TL seviyesinde olması gerektiği belirtildi.

KAYIP 20 BİN LİRA YAKININDA

Buna göre, 2025 yılında 4 bin TL olan bayram ikramiyesi, yıl içinde kutlanan iki bayram için asgari ücret baz alındığında 19 bin 587 TL, gıda enflasyonuna göre ise 7 bin 460 TL tutarında kayıp anlamına geliyor. 7 yıllık toplam kaybın ise cari fiyatlarla yaklaşık 50 bin TL’ye ulaştığı hesaplandı.

Veriler, 2018-2025 arasında Tüketici Fiyat Endeksi’nin yüzde 788 artmasına karşılık, bayram ikramiyesinin yalnızca yüzde 300 oranında artırıldığını gösteriyor.

Bu dönemde ikramiyenin alım gücü 1000 TL’den 451 TL’ye geriledi. Aynı zamanda gıda enflasyonunun yüzde 1.046 artması nedeniyle ikramiyenin gıda karşısındaki alım gücü ise 349 TL seviyesine indi.