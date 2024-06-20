Bayram sonrası ilk işlem günü! Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 20 Haziran 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 20.06.2024 - 09:21

Güncelleme: 20.06.2024 - 09:21

Bayram tatili kamu kesimi için perşembe ve cuma gününün de tatil edilmesiyle dokuz güne çıkarılsa da piyasalar bugün çalışmaya başlıyor.

Kamu bankaları ve özel bankalar bugün açık olacak, Borsa İstanbul da faliyetlerine kaldığı yerden bugün devam edecek.

Döviz kurları piyasaların açılmasıyla yeni güne yükselişle başladı.

Dolar 32,5911 liradan işlem görürken, Euro ise 35,1093 liradan fiyatlanıyor.

Dolarda gün içerisinde en düşük 32,4883 lira, en yüksek 32,5984 lira değerleri görüldü. Euroda ise, en düşük 34,9311 lira, en yüksek 35,1387 değerleri görüldü.