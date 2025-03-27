Bayram tatilinde bankalar, borsa, noterler, kargo firmaları ve sağlık kurumları çalışıyor mu?

Yayınlanma: 27.03.2025 - 15:06

Güncelleme: 27.03.2025 - 15:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını açıklamasının ardından, kamu kurumlarının çalışma durumu merak konusu oldu. Bayramda özellikle hastane, sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri), bankalar, borsa, kargo firmaları ve noterlerin açık mı kapalı mı olduğu gündemde. 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinde memurlar idari izinli olacak. Peki bayram süresince hangi kurumlar açık, hangileri kapalı? İşte ayrıntılae…

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, bayram tatilinin sonrasındaki 2-3-4 Nisan tarihlerinde de idari izin uygulaması olacak. Ramazan Bayramı tatili, idari izinle birlikte toplamda 9 gün sürecek.

BANKALAR VE BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

Bankalar bayram süresince hizmet vermeyecek. Bayramın 1. günü 30 Mart Pazar'a denk geldiğinden, işlemler 28 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar yapılacak. 3,5 günlük bayram tatilinin ardından bankalar 2 Nisan Çarşamba günü tekrar hizmete girecek.

ECZANELER, SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?

Aile Sağlığı Merkezleri ve sağlık ocakları, 9 günlük bayram tatilinde kapalı olacak. 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde sağlık ocakları kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri açık olacak, eczaneler ise nöbet sistemine göre çalışacak. Nöbetçi eczaneler, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

NOTERLER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Noterler, resmi tatil günlerinde kapalı olacak. Ancak nöbetçi noterler hizmet vermeye devam edecek. Ramazan Bayramı'nda noterler, 30 Mart Pazar ve 1 Nisan tarihlerinde kapalı olacak.

KARGO FİRMALARI BAYRAMDA AÇIK MI?

Bayram tatili süresince kargo firmalarının şubeleri kapalı olacak. Kargo dağıtımı yapılmayacak. PTT, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo ve diğer firmalar 2 Nisan Çarşamba günü tekrar hizmet vermeye başlayacak.