Bayramda çalışanlar için kritik uyarı: Hak ettiğiniz ücreti eksik almayın!

İş Kanunu’na göre işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamaz. Ancak bu konuda toplu iş sözleşmesi ya da bireysel iş sözleşmesinde açık bir hüküm varsa, farklı bir uygulama yapılabilir. Herhangi bir düzenleme yoksa, işçinin yazılı onayı alınmadan çalıştırılması mümkün değildir. Sağlık, güvenlik ve turizm gibi kesintisiz hizmet gerektiren sektörlerde ise bayramda çalışma zorunlu hale gelebiliyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, bayram döneminde çalışan işçilerin haklarını yazdı.

BAYRAMDA ÇALIŞANA MESAİ ÜCRETİ ÖDENMELİ

Hafta tatilinde çalıştırılan işçilere fazla mesai ücreti ödenebileceği gibi, bunun yerine serbest zaman da verilebiliyor. Örneğin pazar günü tam gün çalışan bir işçiye 1,5 gün izin verilebiliyor. Ancak bu uygulama ulusal bayram ve genel tatil günlerinde geçerli değil. Bu günlerde çalışan işçiye mutlaka ücret ödenmeli. Serbest zaman kullandırılması yasal değil.

BAYRAMDA 1 SAATLİK ÇALIŞMA BİLE TAM GÜNLÜK ÜCRETİ GEREKTİRİR

Bayram günlerinde işçi yalnızca bir saat çalışsa bile, tam gün çalışmış sayılır. Bu da o gün için işçiye, maaşına ek olarak bir günlük daha ücret ödenmesi anlamına gelir. Eğer işçi o gün 7,5 saati aşan sürelerde çalışmışsa, fazla mesai ücretinin ayrıca ödenmesi gerekir.

ARİFE GÜNÜ ÖĞLEDEN SONRAKİ ÇALIŞMA TATİL SAYILIR

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı arifesi saat 13.00’te başlar. Bu nedenle arife günü saat 13.00’ten sonraki süre genel tatil kapsamında değerlendirilir. Öğleden önceki çalışma ise fazla mesai sayılır. Arife günü çalışan işçiye maaşına ek olarak yarım günlük ücret daha ödenmelidir.

BAYRAMDA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Brüt maaşı 30.000 TL olan bir işçi, arife günü öğleden sonra ve bayramın ilk iki günü çalışırsa, toplamda brüt 2.500 TL ek mesai ücreti almalıdır. Bu hesaplamalar, genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar için geçerlidir.

HAFTA TATİLİ HAKKI VE ÜCRETİ

Bir işçi, haftalık toplam 45 saatlik çalışmasını tamamladıysa, en az 24 saatlik kesintisiz hafta tatili hakkı kazanır. Hafta tatilinde tam gün çalışan işçiye, maaşına ek olarak 1,5 yevmiye ödenmelidir. Eğer işçi yalnızca birkaç saat çalıştıysa, bu süreye denk gelen ücret yüzde 50 zamlı hesaplanır.

BAYRAM İLE HAFTA TATİLİ ÇAKIŞIRSA ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Bayram gününün hafta tatiline denk gelmesi halinde, işçiye en avantajlı olan ödeme yapılır. Örneğin bayram günü hafta tatiline denk gelmiş ve işçi 7,5 saat çalışmışsa, 1,5 günlük ücret alır. Eğer yalnızca 1 saatlik çalışma yapılmışsa, tam günlük ek ücret ödenmelidir.

PAZAR GÜNÜ ÇALIŞAN İŞÇİYE 1,5 GÜNLÜK ÜCRET VERİLMELİ

Pazar günü düzenli olarak hafta tatili yapan bir işçi pazartesi gününden başlayarak aralıksız çalışıp arife ve bayramın üç günü de iş başındaysa; perşembe, cuma ve cumartesi için toplamda 2,5 günlük, pazar içinse 1,5 günlük ücret ödenmelidir. Bu durumda toplam 4 günlük ek ödeme yapılır. Ancak işçi hafta içinde bir gün mazeret izni kullandıysa veya raporluysa, hafta tatilini hak edemez. Bu durumda pazar günü çalışması hafta tatili sayılmaz ve toplamda 3,5 günlük ek ücret ödenir.