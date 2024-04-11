Bayramda şekerin tadı yine kaçtı: 50 kg şeker torbasının fiyatı bin 650 liraya yükseldi
Şekere tam da Şeker Bayramı’nda yüzde 22 oranında zam geldi. 50 kg’lık şeker torbası 1350 liradan, 1650 liraya yükseldi.
CHP’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, fiyat artışı konusunda Bor Şeker Fabrikası ile görüştüğünü belirterek zam yapıldığını öğrendiğini belirterek zammın zamanlamasına işaret etti.
Adem, şu bilgileri verdi:
“Şeker Bayramı’nda insanların tadını kaçıracak bir zam. Bu aynı zamanda birçok ürüne çok fazla zam geleceğini de gösteriyor. Zam için bayramın birinci gününün seçilmesi de abes. Ben 6 ay önce şekeri 1300 liradan almıştım. İki gün önce 1350 liraydı. 6 ay sonra yüzde 30’a yakın zam gelmiş.”
Adem, zaten yurttaşın alım
gücünün düştüğünü, geçinmenin
her geçen gün zorlaştığını
belirterek “Gıdaya ulaşmak daha
da zorlaşacak. Yurttaş zaten
geçinmekte zorlanıyordu. Ev
kiraları, gıda fiyatları çok yüksek.
Şimdi bu zamlarla yaşam daha da
zorlaşacak. Yurttaş açlık sınırının
altındaki maaşlarla geçinmek
zorunda kalacak” dedi.
Bu arada Ziraat Mühendisi
Gazi Kutlu da kısa bir süre
önce “10haber.net”te yer alan
yazısında şekere zam geleceğini
yazmıştı. Dün “Yazının mürekkebi
kurumadan şekere yüzde 22 zam
geldi. 50 kilogramlık şekerin çuvalı
1350 liradan 1650 liraya çıktı”
paylaşımını yaptı.
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