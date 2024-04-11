Bayramda şekerin tadı yine kaçtı: 50 kg şeker torbasının fiyatı bin 650 liraya yükseldi

Şekere tam da Şeker Bayramı’nda yüzde 22 oranında zam geldi. 50 kg’lık şeker torbası 1350 liradan, 1650 liraya yükseldi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 11.04.2024 - 04:00
Bayramda şekerin tadı yine kaçtı: 50 kg şeker torbasının fiyatı bin 650 liraya yükseldi
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CHP’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, fiyat artışı konusunda Bor Şeker Fabrikası ile görüştüğünü belirterek zam yapıldığını öğrendiğini belirterek zammın zamanlamasına işaret etti.

Adem, şu bilgileri verdi:

“Şeker Bayramı’nda insanların tadını kaçıracak bir zam. Bu aynı zamanda birçok ürüne çok fazla zam geleceğini de gösteriyor. Zam için bayramın birinci gününün seçilmesi de abes. Ben 6 ay önce şekeri 1300 liradan almıştım. İki gün önce 1350 liraydı. 6 ay sonra yüzde 30’a yakın zam gelmiş.”

Adem, zaten yurttaşın alım gücünün düştüğünü, geçinmenin her geçen gün zorlaştığını belirterek “Gıdaya ulaşmak daha da zorlaşacak. Yurttaş zaten geçinmekte zorlanıyordu. Ev kiraları, gıda fiyatları çok yüksek. Şimdi bu zamlarla yaşam daha da zorlaşacak. Yurttaş açlık sınırının altındaki maaşlarla geçinmek zorunda kalacak” dedi. Bu arada Ziraat Mühendisi Gazi Kutlu da kısa bir süre önce “10haber.net”te yer alan yazısında şekere zam geleceğini yazmıştı. Dün “Yazının mürekkebi kurumadan şekere yüzde 22 zam geldi. 50 kilogramlık şekerin çuvalı 1350 liradan 1650 liraya çıktı” paylaşımını yaptı. 


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