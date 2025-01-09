Bazı sebzelerin ambalajlama standartlarında değişikliğe gidildi

Patates, kuru soğan ve tatlı patateslerin ambalajlama standartlarında değişiklik yapıldı.

Bazı sebzelerin ambalajlama standartlarında değişikliğe gidildi
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AA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:26

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda toptan ve perakende ticarette patates, kuru soğan ve tatlı patates için file, jüt çuval, torba, kasa veya kutu şeklindeki ambalajlar en fazla 30 kilogram olabilecek.

Bu ürünlerin ambalajları daha önce en fazla 50 kilogram olabiliyordu.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.


Etiketler: #patates #soğan

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