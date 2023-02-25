Bazı zirai insansız hava taşıtlarının ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek
Bazı zirai insansız hava taşıtları ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek.
Ticaret Bakanlığı'nın "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, adet başına 30 bin dolar olarak belirlenen gümrük kıymetinin altında birim kıymeti olan, 7-25 kilogram ve 25-150 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip bazı zirai insansız hava taşıtlarının ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek.
Uygulama, 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 mükerrer sayılı Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki ruhsatlandırmaya tabi tutulan hava taşıtları için geçerli olacak.
Belirtilen eşyalar ancak İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.
Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özdağ'dan seçimle ilgili çarpıcı iddialar
- Konya'da korkutan deprem!
- '7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'
- Ebrar'ın yeni takımı belli oldu! Servet değerinde maaş
- 'Keşkesi olmayan bir belediye başkanıyım'
- AKP'li Tayyar'dan MHP'li Atay'a şok suçlamalar
- Zehir zemberek sözlerle istifa etti
- 'Ben Sedat Peker'e benzemem, yargılanacaklar!'
- 'Parti olarak Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz'
- Tribünde 'Erdoğan istifa' pankartı!