BDDK'dan bankalara 'kredi kartı' talimatı: Sağlık ve eğitim harcamaları limitten etkilenmeyecek

4.02.2026 12:39:00
Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceğini bankalara bildirdi.

BDDK, bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından istisna tutulacağı talimat yazısı gönderdi.

BDDK tarafından bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiği belirtildi.

BANKALARA 3 AY SÜRE VERİLDİ

Yazıda, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendi.

Ayrıca, uyum sürecinde atılması öngörülen adımları içeren yol haritasının, kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK'ye iletilmesi talep edildi.

İlgili Haberler

CHP'li Ateş'ten, kredi kartı limitlerine sınırlamayla ilgili soru önergesi: 'Bu finansal tedbir değil, vatandaşa kurulan tuzaktır'
CHP'li Ateş'ten, kredi kartı limitlerine sınırlamayla ilgili soru önergesi: 'Bu finansal tedbir değil, vatandaşa kurulan tuzaktır' CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), kredi kartı limitlerinde yaptığı yeni düzenlemeye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.
Kredi kartlarında kullanılmayan limitleri düşürme kararı iç talebi etkileyecek: Piyasalarda limit kaygısı
Kredi kartlarında kullanılmayan limitleri düşürme kararı iç talebi etkileyecek: Piyasalarda limit kaygısı Bazı sektörler taksit kolaylığı gibi iç talebi canlandıracak düzenleme beklerken daralma geldi. Turizmden ticarete birçok sektör düzenlemenin olumsuz yansıyacağı görüşünde.
BDDK düğmeye bastı: Konut kredisi şartlarında yeni dönem yolda!
BDDK düğmeye bastı: Konut kredisi şartlarında yeni dönem yolda! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun konut kredilerine yönelik yaptığı yeni düzenleme, özellikle orta gelir grubunun konuta erişimini hedefliyor. Değişiklikle birlikte ikinci el konut alımlarında yaşanan kısıtların önemli ölçüde gevşetildiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, adımın konut piyasasında sınırlı da olsa hareketlilik yaratabileceğini ifade ediyor.