BDDK düğmeye bastı: Ek hesap limitlerine yeni sınır yolda!

Ekonomi yönetimi, kamuoyunda “ek hesap” olarak bilinen kredili mevduat hesaplarındaki (KMH) hızlı artışı kontrol altına almak için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Çalışmaya göre, KMH limitlerinin bireylerin gelirine göre sınırlandırılması ve üst sınırın gelirin üç katı olarak belirlenmesi gündemde.

Son dönemde alım gücündeki gerilemeyle birlikte kredili mevduat hesaplarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanırken, bu artışı frenlemek amacıyla bankaların limit belirleme yetkisine yeni kriterler getirilmesi planlanıyor.

YENİ DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?

CNBC-e’den Hazal Ateş’in aktardığı bilgilere göre, yapılması planlanan düzenleme mevcut KMH hesaplarını etkilemeyecek. Uygulama, ilk kez kredili mevduat hesabı açacak kişiler için geçerli olacak ve limitler, başvuru sahibinin gelirine oranla belirlenecek.

Bu kapsamda, KMH limitinin gelirin üç katını aşmaması seçeneği öne çıkıyor. Özellikle son dönemde bazı bankaların asgari ücretli çalışanlara gelirinin çok üzerinde KMH limiti tanıması nedeniyle yeni sınırlamaların gündeme geldiği ifade ediliyor.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ’NDE MASAYA YATIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında geçen hafta yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, konut kredileri, kredili mevduat hesapları ve kredi kartlarına ilişkin atılabilecek adımlar ele alındı. Günlük nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yaygın olarak kullanılan ve bakiyesi 740 milyar TL’yi aşan KMH’lar için yeni bir düzenleme yapılması kararlaştırıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürütülen çalışmanın kısa sürede tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Belirlenen sınırlara uymayan bankalar için ise cezai yaptırımların gündeme gelebileceği belirtiliyor.