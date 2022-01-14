BDDK, ING Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ING Faktoring AŞ'nin talebi doğrultusunda, şirketin faaliyet iznini iptal etmeye karar verdi.

AA
14 Ocak 2022 Cuma, 10:58
BDDK, ING Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti
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Hollanda merkezli ING Group'un Türkiye'de 2010 yılı Nisan ayı itibariyle ING Faktoring A.Ş. olarak başlattığı yurtiçi ve Yurtdışı faktoring hizmetlerinin yanı sıra finansal kiralama, finansman destek hizmetleri sunan şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)'na başvuru yaparak faaliyet izninin iptalini istedi.

BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TALEBİ DOĞRULTUSUNDA İPTAL EDİLDİ

Buna göre, ING Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi. Söz konusu karar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.


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