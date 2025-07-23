BDDK borç yapılandırma sürecine dair merak edilenleri duyurdu. Aktif kredi kartı kullanıcıları ve ihtiyaçlarına yönelik banka kredisinden faydalananlar, ödeyemedikleri borçlarını yapılandırabilecek. Peki, BDDK kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma ne zaman, nasıl yapılır?

KREDİ VE KART BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN?

İlgililer, temmuz ayında duyurulan kredi kartı veya ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırmasını 3 ay içinde yapmalılar.

Düzenlemeyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlediği aktarıldı.

Bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredi borç bakiyeleri 48 ay ile yapılandırılabilecek.

BORÇ YAPILANDIRMA KOŞULLARI

Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri,

Anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri,

Daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri düzenlemeden faydalanabilecekler.

BDDK'nın hayata geçirdiği düzenleme sayesinde; Kredi kartı yapılandırmasında sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırma yapabilecekler.

İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak düzenlendi.

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından yapılandırma kapsamı değişti ve artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak, gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.

KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU

Borç yapılandırmaları ile alakalı olarak söz konusu borcun olduğu bankaya müracaat etmek yeterli olacaktır.