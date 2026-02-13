BDDK tarihi açıkladı: 15 Şubat'ta kredi kartı limitleri değişecek!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerinin yeniden düzenlenmesi için bankalara 15 Şubat’a kadar süre tanıdı. Kurul, eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşülmemesi için gerekli sistemsel düzenlemelerin yapılmasını isterken, teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması amacıyla bankalara 3 ay ek süre verdi.

400 BİN TL SINIRI KRİTİK EŞİK

Yeni kredi kartı düzenlemesinde en dikkat çeken başlık 400 bin TL’lik toplam limit istisnası oldu.

Bir kişinin tüm bankalardaki kredi kartı limitleri toplamı 400 bin TL’yi aşmıyorsa herhangi bir limit düşüşü uygulanmayacak. Ancak farklı bankalardan alınan kartların toplam limiti 400 bin TL’nin üzerine çıkıyorsa bu kişiler istisna kapsamı dışında kalacak.

Örneğin iki ayrı bankadan toplam 600 bin TL limit sahibi olan bir kart kullanıcısı, belirlenen sınırı aştığı için limit indirimiyle karşılaşabilecek.

YÜKSEK LİMİTLİ KARTLARDA İNDİRİM HESABI

Toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kartlarda 2025 yılı harcama ortalamaları esas alınacak.

Örneğin 600 bin TL limitli bir kartta yıl boyunca 400 bin TL harcama yapılmışsa, kullanılmayan 200 bin TL’nin yüzde 50’si silinecek ve kart limiti 500 bin TL’ye düşürülecek.

Toplam limiti 750 bin TL’nin üzerinde olan kartlarda ise daha sıkı bir uygulama devreye girecek. Hesap kesim tarihleri dikkate alınarak en düşük kullanılabilir limitin yüzde 80’i oranında azaltım yapılacak.

LİMİT DÜŞERSE NASIL ARTIRILACAK?

Limit düşüşü yaşayan kart sahipleri için 400 bin TL’ye kadar yeniden artış imkanı bulunuyor.

Yeni toplam limit 400 bin TL’nin altına inerse, müşteri gelir belgesi ibraz etmeden 400 bin TL’ye kadar artış talebinde bulunabilecek. Ancak bu değerlendirme yapılırken tüm bankalardaki kredi kartı limitleri birlikte hesaplanacak.

400 bin TL’nin üzerindeki artış taleplerinde ise resmi gelir belgesi zorunlu olacak.

YENİ KREDİ KARTI BAŞVURULARINDA YENİ KRİTERLER

2026 yılından itibaren yapılacak yeni kredi kartı başvurularında daha sıkı kurallar uygulanacak.

İlk yıl için kredi kartı limiti aylık net gelirin en fazla 2 katı olacak. İkinci yılda ise bu oran en fazla 4 katına kadar çıkabilecek.

Bankalar limit belirlerken net gelir, kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme performansını dikkate almayı sürdürecek. Ayrıca tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.

MİLYONLARCA KART SAHİBİNİ ETKİLEYECEK

Pazartesi günü yürürlüğe girecek kredi kartı düzenlemesi milyonlarca kart sahibini doğrudan etkileyecek. Özellikle birden fazla bankadan yüksek limitli karta sahip olanlar için yeni dönem, daha sıkı kontrol ve gelir temelli limit politikası anlamına geliyor.

Kart sahiplerinin toplam kredi kartı limitlerini gözden geçirmeleri ve olası değişiklikler için bankalarıyla iletişim kurmaları önem taşıyor.