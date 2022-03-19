BDDK'den 'Mercedes Benz' kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.
BDDK’nin Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdiği karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararda Kurul Başkanlığının gerekli incelemeyi yapmasının ardından 23 Eylül 2021 tarihinde kuruluşuna izin verilen Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye, faaliyet izni verildiği belirtildi.
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