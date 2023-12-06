BDDK’ye 31 bin, emekçiye sıfır

Yayınlanma: 06.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 04:00

İstanbul Finans Merkezi’ne taşınacak BDDK personelinin ağırlaşan yaşam koşullarının gerekçe gösterildiği kararın eşitliğe aykırı olduğunu belirten Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Önder Kahveci, BDDK personeline 30 bin 587 TL’ye kadar ek ödeme verileceğine dikkat çekti.

Kamuda uzman personelin düşük maaşlar nedeniyle özel sektöre geçtiğinin de gerekçe gösterildiğini belirten Kahveci, şunları söyledi: