BDDK’ye 31 bin, emekçiye sıfır
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden torba yasa teklifine eklenen madde ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda (BDDK) görev yapan bazı personele ek tazminat ödenmesi kararı tepki ile karşılandı.
İstanbul Finans Merkezi’ne taşınacak BDDK personelinin ağırlaşan yaşam koşullarının gerekçe gösterildiği kararın eşitliğe aykırı olduğunu belirten Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Önder Kahveci, BDDK personeline 30 bin 587 TL’ye kadar ek ödeme verileceğine dikkat çekti.
Kamuda uzman personelin düşük maaşlar nedeniyle özel sektöre geçtiğinin de gerekçe gösterildiğini belirten Kahveci, şunları söyledi:
- Bu sorunlar ülkemizin bütün şehirlerinde yaşanıyor. Kiralar resmi enflasyonun da katbekat üzerinde artmıştır.
- Bugün ortalama memur maaşı 25 bin 500 TL düzeyindedir. Bu parayla hem kira ödemek hem ev geçindirmek mümkün değildir.
- Teklife eklenecek bir madde ile ortaya çıkan yüksek kiraları tazmin etmek, fiyat artışlarının olumsuz etkilerini bertaraf etmek için bütün çalışanlara ek ödeme yapılması gerekmektedir.
- Ek göstergelerin 3600’e yükseltilmesi de teklife eklenmelidir. Ayrıca çalışanların gelir vergisi oranlarının yüzde 15’te sabitlenmesi gerekir.
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