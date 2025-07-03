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Bedelli askerlik ücretine zam yapıldı: Yeni tutar belli oldu!

Bedelli askerlik ücretine zam yapıldı: Yeni tutar belli oldu!

3.07.2025 10:35:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Bedelli askerlik ücretine zam yapıldı: Yeni tutar belli oldu!

Memur maaşlarına yapılan zam sonrası bedelli askerlik ücretinde artış yaşandı. Yeni zam oranları ve güncel bedelli askerlik tutarı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Konuyla ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde netleşecek.

Memur maaşlarına yapılan zam sonrası bedelli askerlik ücreti 280 bin 875 TL’ye yükseldi. Memur ve memur emeklilerinin haziran enflasyonuna bağlı zam oranı da netleşti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI AÇIKLANDI

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 15,57 olarak belirlendi. Bu artış memur maaşlarına yansıdı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ARTTI

Zam oranıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 35 TL’den 280 bin 875 TL’ye yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı’nın bedelli askerlik ücretiyle ilgili detayları önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

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