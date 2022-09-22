Belçika'da çalışanlar zam talebiyle greve gitti
Belçika'da çalışanlar, artan gıda ve enerji fiyatları karşısında ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.
Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısı üzerine greve giden binlerce çalışan, Brüksel'in merkezindeki Monnaie Meydanı'nda bir araya geldi.
İşçi sendikaları temsilcileri, meydanda yaptıkları konuşmada, enerji fiyatlarının makul seviyelere indirilmesini ve ücretlerin yaşam maliyetindeki artış seviyesinde yükseltilmesini istedi.
Sendikaların kırmız, mavi ve yeşil renkte kıyafetlerini giyen binlerce işçi, ana yolları kullanarak ve sloganlar atarak Belçika İşveren Federasyonu önünden yürüdü. Protesto, Mont des Arts Meydanı'nda son buldu.
Göstericiler, "Yakıt alamıyoruz", "Maaşımız yetmiyor", "Krizdeyiz", "Hayat çok pahalı", "Vergiler artıyor ama ücrete zam yok", "Enerji çok pahalı" yazılı afiş ve pankartlar açtı. Protestocular, özellikle enerji kriziyle birlikte alım güçlerinin azaldığına dikkati çekerek, ücretlerin derhal yükseltilmesini istedi.
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