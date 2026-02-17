‘Ben ithal edeceğim, sen bakacaksın, benim istediğim fiyattan yine bana vereceksin’ dediler: Üreticiyi kızdıran şart!

CHP’li Aygun, üreticileri ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Küçük işletmelere ithal edilen sığırları en az 4 ay sonra ESK’nın belirlediği kesimhanelerde kestirme ve ESK’ye satma zorunluluğu getirilmesi üreticilerin tepkisini çekti. CHP’li Aygun, bu yıl için 500 bin sığır ithal edileceğine dikkat çekti. Bunlardan 392 bininin 200 baş ve üzerindeki büyük işletmelere, 108 bininin ise küçük aile işletmelerine verileceğini belirtti. Aygun, küçük işletmelere işletme başına en fazla 30 sığır verileceğini ancak büyük işletmelerde böyle bir sınırlama olmadığını vurguladı.

Küçük işletmeler için birçok şart arandığına işaret eden Aygun, “Bu şartlara bakınca küçük işletmeler için puanlama var. Yetiştiricinin 2025 yılında ÇKS’sinde yem bitkisi ekip ekmediğine bakılacak. 2024 yılında buzağı desteğine bakılacak, kestirdiği hayvanlara bakılacak. Puanlamaya göre besilik dana teslim edilecek” dedi.

'GÜÇLERİ KÜÇÜK İŞLETMELERE YETİYOR'

Asıl şartın ise başka olduğuna işaret eden Aygun, “Küçük işletmelere ‘4 ay besilik danaya bakacaksın, sonra benim gösterdiğim resmi mezbahalarda ESK adına kestireceksin ve benim belirlediğim fiyattan da bana teslim edeceksin’ deniliyor. Ancak bu kriter büyük işletmeler için yok. Büyük işletmelerin yetiştirmesi, bakması herşey serbest. Satması da serbest” diye konuştu. Aygun, üreticilerin zaten “nefes almaya” çalıştıklarına işaret ederek, “Küçük işletmelere, ‘ben getireceğim, sen bakacaksın, benim belirlediğim fiyattan da bana vereceksin’ diye dayatılıyor. Sözleri büyük işletmelere geçmiyor. Güçleri hep küçük işletmelere yetiyor. Artık yeter” dedi.